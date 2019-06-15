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208 kursta 4 bin 911 kursiyere eğitim

Kütahya’nın Emetilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüöğrencileri tarafından hazırlanan eserler için sergi açılışı gerçekleştirildi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:22
208 kursta 4 bin 911 kursiyere eğitim

Kütahya’nın Emetilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüöğrencileri tarafından hazırlanan eserler için sergi açılışı gerçekleştirildi.


Sergi açılışına Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, eşiSongül Çiçek, Emet belediye Başkan Vekili İsmail Hakkı Kurt, Emet jandarma komutan Vekili Ahmet Adıyaman, Emet Emniyet Müdür Vekili Erdem Metin, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasındadüzenlenen açılış programına, Tunceli’de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jan. Uz.Çvş Emre Üçkan ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlandı. Şehitlerimiz olması münasebetiyle açılış etkinliklerinde yer alan halk oyunları ve tekwando gösterileri iptal edildi.


Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, yaptığı konuşmada, ’’Bu sene açılan toplam 208 kursta 4 bin 911 kursiyerin eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Bu ve buna benzer kurslar açmaktaki amacımız, öğrencilerimizin güzel sanatlar liselerine, fakültelerine ve konservatuvarlara gidebilmelerini sağlamaktır. Dip dalga gibi onları harekete geçirmek, tercihlerine yeni alternatifler eklemek ve Emet ilçesinden tüm dünyaya kazandırılan dünyaca ünlü çocuk kitapları yazarımız Gülten Dayıoğlu gibi yeniyeteneklerin keşfedilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz “dedi.


Daha sonra Kaymakam Hasan Çiçek ve protokol üyeleri hep birlikte sergi açılış kurdelesini kestiler. Kaymakam Çiçek ve beraberindeki heyet, dikiş nakış,trikotaj, fotoğraf,spor ve resim sergilerigibi kursiyerlerin eserlerinden oluşan sergiyi gezdiler.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:22
  1. sergi
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