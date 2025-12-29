2026 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet dini günler takvimini paylaştı

İslam dünyasının en mukaddes gecelerinden biri olan Miraç Kandili için geri sayım başladı. 2026 yılı dini günler takviminin netleşmesiyle birlikte, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) ilahi huzura yükseldiği bu mübarek gecenin tarihi de kesinleşti. Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan Üç Aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili, manevi huzur arayan milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla bekleniyor.

2026 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, Miraç Kandili bu yıl Ocak ayı içerisinde karşılanacak. Hicri takvimin Recep ayının 27. gecesine tekabül eden bu mübarek gece, miladi takvime göre 15 Ocak 2026 Perşembe günü ihya edilecek. Perşembeyi Cumaya bağlayan bu gece, tüm İslam aleminde camilerde ve evlerde ibadetlerle nurlandırılacak.

MİRAÇ GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

"Miraç" kelimesi, kelime anlamı olarak merdiven ve yükselmek manalarına gelirken; dini literatürde Hz. Muhammed'in (s.a.v) semaya yaptığı kutsal yolculuğu temsil eder. İki aşamadan oluşan bu mucizenin ilk ayağı "İsra", yani Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya olan yolculuktur. İkinci aşama olan "Miraç" ise, Peygamberimizin Cebrail (a.s) rehberliğinde kat kat gökleri aşarak Allah’ın huzuruna kabul edilmesidir.

MÜMİNLERE BU GECEDE VERİLEN ÜÇ BÜYÜK MÜJDE

Miraç gecesi, sadece bir mucize değil, aynı zamanda ümmet için büyük hediyelerin getirildiği bir gecedir. Bu gecede Müslümanlara şu müjdeler verilmiştir:

Beş Vakit Namaz: Müminin miracı olarak kabul edilen namaz ibadeti bu gecede farz kılınmıştır.

Amenerrasulü: Bakara Suresi'nin son iki ayeti bizzat vahyedilmiştir.

Affedilme Müjdesi: Allah'a ortak koşmayanların günahlarının bağışlanabileceği haberi verilmiştir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

Bu mukaddes geceyi hakkıyla eda etmek isteyen vatandaşlar için ibadet rehberi oldukça geniştir. İslam alimleri bu gecede; kaza ve nafile namazlarının kılınmasını, Kur'an-ı Kerim okunmasını ve özellikle Bakara Suresi'nin son iki ayetinin (Amenerrasulü) tefekkür edilerek okunmasını tavsiye eder. Ayrıca tövbe ve istiğfarda bulunmak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve sevdiklerimizle kandilleşmek gecenin bereketini artırmaktadır.

2026 DİNİ GÜNLER VE KANDİL TAKVİMİ

Regaip Kandili: 22 Ocak 2026

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026

Berat Kandili: 2 Şubat 2026

Ramazan Başlangıcı: 18 Şubat 2026

Kadir Gecesi: 15 Mart 2026