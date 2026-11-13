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Spor 2026 Ampute Futbol Dünya Kupası başladı! Millilerimiz Nijerya ile oynayacak
Spor

2026 Ampute Futbol Dünya Kupası başladı! Millilerimiz Nijerya ile oynayacak

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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2026 Ampute Futbol Dünya Kupası başladı! Millilerimiz Nijerya ile oynayacak

Ampute Futbol Milli Takımımız, Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki mücadelesi yarın başlayacak. Ay-yıldızlı ekibimiz ilk maçını Nijerya ile oynayacak.

Ampute Futbol Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda sahaya çıkacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre "son dünya şampiyonu" ünvanının sahibi milli takım, San Juan de los Lagos kentindeki organizasyonda, B Grubu'nda İspanya, Nijerya ve Mısır ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında yarın TSİ 22.00'de Nijerya ile karşı karşıya gelecek.

İsmail Temiz'in teknik direktörlüğünü yaptığı Ampute Futbol Milli Takımı'nın 15 kişilik kadrosu ise şöyle:

Mert Yıldız, Furkan Arslan, Çınar Akın Taşyapar, İsmail Korkmaz, Serkan Dereli, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Muhammet Yeğen, Fuat Taştan, Eyyüp Alparslan, İbrahim Halil Esen, Tuncay Efe Hankulu, Hamza Yusuf Ersen, Zülfücan Derinpınar, Emin Tiryaki.

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası'nda finalde Angola'yı 4-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk şampiyonluğunu elde etti.

Milliler, Meksika'dan da zaferle dönerek üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

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