2023'te en çok bunları konuştuk! Bu saldırılar tüm dünyayı tehdit etti

Siber güvenlik alanında büyük olayların yaşandığı bir yıl daha geride kaldı. Tehdit aktörleri, makroekonomik ve jeopolitik belirsizliğin devam ettiği bir ortamda, kurumsal savunmaları aşmak için ellerindeki tüm araçları ve ustalıklarını kullanmaya çalıştılar. Siber güvenlik şirketi Eset 2023 yılında meydana gelen yüksek profilli siber olayları inceledi. Eset, belirli bir sıralama olmaksızın, 2023'ün en büyük 10 saldırısını seçti.

MOVEit: Lace Tempest (Storm0950) Clop fidye yazılımı iştirakine kadar uzanan bu saldırı, grubun Accellion FTA (2020) ve GoAnywhere MFT'ye (2023) karşı önceki kampanyalarının tüm özelliklerini taşıyordu. Yöntem basit; müşteri ortamlarına erişim sağlamak için popüler bir yazılım ürünündeki sıfır gün açığını kullanmak ve ardından fidye için mümkün olduğunca çok veri sızdırmak. Tam olarak ne kadar verinin ele geçirildiği ve kaç mağdur hala belirsiz.

Birleşik Krallık Seçim Komisyonu: Birleşik Krallık'ın parti ve seçim finansmanından sorumlu bağımsız düzenleyici kurumu Ağustos ayında tehdit aktörlerinin, tahmini 40 milyon seçmene ait kişisel bilgileri çaldığını açıkladı.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı: Bu olay hem içeriden ihlal kategorisine giren hem de nispeten az sayıda mağdurun büyük bir etkiye maruz kalabileceği bir olay. PSNI Ağustos ayında bir çalışanının Bilgi Edinme Özgürlüğü (FOI) talebine yanıt olarak WhatDoTheyKnow web sitesine yanlışlıkla hassas kurum içi verileri gönderdiğini duyurdu.

DarkBeam: Yılın en büyük veri ihlalinde, dijital risk platformu DarkBeam'in Elasticsearch ve Kibana veri görselleştirme arayüzünü yanlış yapılandırmasının ardından 3,8 milyar kayıt açığa çıktı. Bir güvenlik araştırmacısı gizlilik hatasını fark ederek firmaya bildirdi ve firma da sorunu hızla düzeltti. Bununla birlikte, verilerin ne kadar süredir açıkta olduğu ya da daha önce herhangi birinin kötü niyetle bu verilere erişip erişmediği belli değil.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR): Bir başka mega ihlal, bu kez Hindistan'ın en büyüklerinden birinde görüldü. Ekim ayında bir tehdit aktörünün 815 milyon kişinin kişisel bilgilerini satışa çıkarmasının ardından ortaya çıktı.

23andMe: Bir tehdit aktörü, ABD merkezli genetik ve araştırma şirketinden 20 milyon kadar veri çaldığını iddia etti. Görünüşe göre ilk olarak kullanıcı hesaplarına erişmek için klasik kimlik bilgisi doldurma tekniklerini kullandılar - temel olarak bu kullanıcıların 23andMe'de geri dönüştürdükleri daha önce ihlal edilmiş kimlik bilgilerini kullandılar.

Hızlı Sıfırlama DDoS saldırıları: Bir başka alışılmadık vaka da Ekim ayında açıklanan ve tehdit aktörlerinin şimdiye kadar görülen en büyük DDoS saldırılarından bazılarını başlatmasına olanak tanıyan HTTP/2 protokolündeki sıfır gün açığı ile ilgili. Google bu saldırıların saniyede 398 milyon istek (rps) ile zirveye ulaştığını, daha önceki en yüksek oranın ise 46 milyon rps olduğunu söyledi. İ

T-Mobile: ABD'li telekomünikasyon şirketi son yıllarda pek çok güvenlik ihlaline maruz kaldı ancak Ocak ayında ortaya çıkardığı ihlal, bugüne kadarki en büyüklerinden biri. Bir tehdit aktörü tarafından çalınan müşteri adresleri, telefon numaraları ve doğum tarihleri ile 37 milyon müşteriyi etkiledi.

MGM International/Cesars: Las Vegas'ın en büyük iki ismi, Scattered Spider iştirakı olarak bilinen aynı ALPHV/BlackCat fidye yazılımı tarafından birkaç gün arayla hedef alındı.

Pentagon Sızıntıları: ABD ordusu ve içeride kötü niyetli kişiler olmasından endişe duyan tüm büyük kuruluşlar için uyarıcı bir öyküdür. Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları'nın istihbarat kanadının 21 yaşındaki bir üyesi olan Jack Teixeira, dahil olduğu Discord grubundan övgü kazanmak için son derece hassas askeri belgeleri sızdırdı.