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Spor 2023 Şampiyonlar Ligi Trabzonspor’un rakipleri kim? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi maçlarını kimle oynayacak?
Spor

2023 Şampiyonlar Ligi Trabzonspor’un rakipleri kim? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi maçlarını kimle oynayacak?

2023 Şampiyonlar Ligi Trabzonspor’un rakipleri ne zaman belli olacak? Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi rakipleri kim? Süper Lig’in 1021 2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor oldu. Süper Lig’in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Şampiyonluk sevincini doyasıya yaşayan Karadeniz ekibi taraftarı şimdi de Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin kim olacağını merak ediyor. Peki Şampiyonlar Lig Trabzonspor rakipleri kim? Trabzonspor Şampiyonlar Lig maçlarını kimle oynayacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-19 13:22:00 - 2022-05-19 13:23:42
2023 Şampiyonlar Ligi Trabzonspor’un rakipleri kim? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi maçlarını kimle oynayacak?

Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri de belli olmaya başladı. Bu sezon Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılım gösterecek. Karadeniz temsilcisi, play-off turunda elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

Trabzonspor Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak olan Trabzonspor, ilk karşılaşmasını 16 veya 17 Ağustos günlerinden birinde oynarken rövanş 23-24 Ağustos'ta oynanacak.

trabzonspor 

Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi rakipleri ne zaman belli olacak?

Trabzonspor'un rakibi 2 Ağustos Salı günü çekilecek kurada belli olacak. Fanatik'te yer alan habere göre; Avrupa'daki liglerde sona yaklaşılırken birçok takım da Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele veriyor. Şu ana kadar 23 takım Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı garantiledi.

Şampiyonlar Ligi takımları hangileri?

Manchester City,

Liverpool,

Real Madrid,

Barcelona,

Atletico Madrid,

Sevilla,

Milan,

Inter,

Juventus,

Napoli,

Bayern MünihBorussia Dortmund,

Bayer Leverkusen,

RB Leipzig,

PSG,

Porto,

Sporting Lizbon,

Ajax,

Club Brugge,

RB Salzburg,

Celtic,

Shaktar Donetsk,

Eintracht Frankfurt

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