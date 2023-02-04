2023 adet 100. Yıl Özel Seri Togg açık artırmasına nasıl girilecek? Togg nft - Togg fiyat: ‘Dijital cüzdanı’ hazır!

“100.Yıl Özel Seri” Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı sağlayacak “100. Yıl Özel Seri” NFT'lerin açık artırma yoluyla satın alınabileceği Trumore uygulamasını kullanmaya başlayanların sayısı 200 bin kişiyi geçerken, 2023 adetlik NFT koleksiyonu için 5 Şubat saat 19.23'te başlayacak olan açık artırma 15 Şubat'a kadar sürecek.

Togg açıklamasına göre, "100.Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı sağlayacak 2023 adetlik NFT koleksiyonunun açık artırması için şimdiden 20 bine yakın kişi Trumore uygulaması üzerinden "cüzdanını" hazırladı.

5 Şubat Pazar günü saat 1923'te başlayacak olan açık artırma için binlerce kullanıcının daha cüzdanlarını oluşturarak 2023 adet "100. Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihaza sahip olmak için teklif vermesi bekleniyor. Açık artırma 15 Şubat'a kadar sürecek.

8 kişi 100. Yıl Özel Seri” Togg Akıllı Cihazı test sürüş hakkı kazandı

Kısa bir süre önce kullanıcılarla buluşan Trumore uygulamasına şu ana dek 200 bini aşkın kişi kayıt olurken, oturum sayısı ise 1,1 milyonun üzerine çıktı. Kullanıcılarına hayatı kolaylaştıracak çözümler sunacak olan Trumore uygulamasını kullanan 8 kişi "100. Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihazı test sürüş hakkı kazandı.

- AÇIK ARTIRMA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları Avax dijital varlıklarıyla yine aynı alanda yer alacak "NFT Alım Platformu" üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek.

Açık artırma süresince ilgilenilen NFT'ye en yüksek teklifin verilmesi durumunda, ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak. Kullanıcılar uygulamadaki "hemen satın al" seçeneği sayesinde, ilgilendikleri NFT'ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecek. Açık artırma neticesinde NFT sahibi olan kullanıcılar, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak üretilen "100. Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı da kazanacak.

- BLOKZİNCİRİ AĞ İŞLEM ÜCRETİNİN DİKKATE ALINMASI GEREKİYOR

Trumore uygulamasını indiren ve Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı geri çekilemeyecek şekilde sadece bir NFT için teklif verebilecek. Aynı kullanıcının bir başka numaraya teklif vermesi ise teklif verdiği NFT'ye daha yüksek bir teklif gelmesi halinde mümkün olacak. Bu sayede açık artırma süresi sonunda her Tru.ID sahibi kullanıcı en fazla bir adet NFT'ye sahip olabilecek. Satın alınan NFT'nin bedeli, Togg akıllı cihazına sahip olma bedelinden bağımsız olacak.

Bu arada, NFT'leri satın almak isteyen kullanıcıların teklif verme veya hemen alma aşamasında işlem başına ortalama 0.005 Avax ağ işlem ücreti de ödeyeceğini hesap ederek, dijital varlık borsalarından Trumore dijital cüzdanlarına transfer edecekleri miktarı bunu dikkate alarak belirlemeleri gerekiyor.

Peki Togg NFT açık artırmasına nasıl katılırsınız?

1- Uygulama mağazalarından Trumore uygulamasını indirip, Tru.ID’nizi oluşturduktan sonra Dijital Varlık Cüzdanınızı oluşturun

2- Avalanche C-Chain destekleyen Binance, Crypto.com, Bitexen, Bitci gibi dijital varlık alım satım platformu veya Core Wallet, MetaMask gibi cüzdanlar üzerinden Avax transfer edin.

3- NFT transfer işlemlerinde NFT bedelinin üzerine blokzinciri ağ işlem ücreti alınır ve bu ücret işlem başına ortalama 0.005 Avax’tır.

NFT’leri satın almak isteyen kullanıcıların teklif verme veya hemen alma aşamasında işlem başına ortalama 0.005 Avax ağ işlem ücreti de ödeyeceğini hesap ederek, dijital varlık borsalarından Trumore dijital cüzdanlarına transfer edecekleri miktarı bunu dikkate alarak belirlemeleri gerekir. Örneğin hemen al bedeli 500 Avax olan bir NFT için, cüzdanda 501 Avax bulunması gerekir.

4- Özel NFT'leri inceleyin ve seçim yapın

5- Açık artırma başladığında en yüksek teklifi verin ve kalan süreyi bekleyin

6- Dilerseniz ‘’Hemen Al’’ ücretini ödeyerek kalan süreyi beklemeden de seçtiğiniz NFT’ye sahip olabilirsiniz.

7- Bir kişi sadece bir NFT’ye teklif verebilir. Ancak teklifinin üzerine çıkılması halinde dilerse farklı bir NFT’ye teklif verebilir. Bir kişi sadece 1 NFT satın alabilir.

200 BİNİN ÜZERİNDE KAYIT

Kısa bir süre önce kullanıcılarla buluşan Trumore uygulamasına şu ana dek 200 bini aşkın kişi kayıt olurken oturum sayısı ise 1.1 milyonun üzerine çıktı. Kullanıcılarına hayatı kolaylaştıracak çözümler sunacak olan Trumore uygulamasını kullanan 8 kişi 100. Yıl Özel Seri” Togg Akıllı Cihazı test sürüş hakkı kazandı.

TOGG NFT FİYATLARI BELLİ OLDU

Buna göre, 1000-2023 arası normal NFT'ler 10 Avax, 250-999 arası nadir NFT'ler 15 Avax, 101-250 arası çok nadir NFT'ler 20 Avax, 01-100 arası en nadir NFT'ler 30 Avax'tan başlayan fiyatlarla açık artırmaya sunulacak.

1000-2023 arası NFT (Normal): ​​​ 10 Avax

250-999 arası NFT (Nadir):​​​ 15 Avax

101-250 arası NFT (Çok Nadir):​​​ 20 Avax

01-100 arası NFT (En Nadir): 30 Avax