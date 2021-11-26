2022’de haca olacak mı? Hac 2022’de var mı? Bu sene hac olacak mı, hacca gidilecek mi?

2022’de hacca gidilecek mi, 2022’de haca olacak mı, hac yapılacak mı? soruları iki senedir hac farizası için kusal topraklara gidemeyen milyonlarca hacı adayı tarafından merak edilmekte. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 haccına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Peki 2022’de hac var mı? Hacca gidilecek mi? 2022’de hac var mı, olacak mı?

Hacca gidilecek mi? Hac 2022’de var mı, hacca gidilecek mi?sorusu milyonlarca Müslüman tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Ağustos ayında korona salgını konusunda tedbirlere uyularak aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini duyuran Suudi Arabistan, umre ve ibadet izinlerinde sadece 2 doz yeni tip koronavirüs aşısı olma şartı aranacağını duyurmuştu. 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izni, sadece ülkede kabul edilen korona aşısından 2 doz olanlarla sınırlı tutulacağını duyurmuştu. İki yıldır hac ibadetini yerine getiremeyen milyonlarca hacı adayı da 2022’de haccın olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Peki 2022’de hac var mı? Hac 2022’de olacak mı?

Bu sene Hac olacak mı?

Hac ve umre ziyaretlerinin açılmasını istediklerini ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu konuda karar verici makamların tamamen Suudi Arabistan olduğunu, gerekli müzakerelerin ise sürekli yapıldığını aktardı. Suudi Arabistan tarafından Türk vatandaşlarının Hac ibadeti için çağırılması durumunda Başkanlık olarak tüm hazırlıklarının tamam olduğunu ifade eden Erbaş, şunları söyledi:

"Muhtemelen vaka sayısı az olan ülkelerden az sayıda umreci kabul ediyorlar. Ama bunun içerisinde 21 kadar ülke yok, Türkiye yok, Avrupa ülkeleri yok. Biz onların kararını bekleyeceğiz. 2 milyon kadar kardeşimiz şu anda hacca kayıtlı, hac için bekliyor. Mesela ülkelerin binde biri kadar kontenjan tanıyorlardı geçmiş dönemde. Şimdi bu 10 binde bir mi olur, nasıl olur, bunların kriterlerini bekleyeceğiz. Eğer açılırsa ve kontenjan ne kadar verilirse Türkiye'ye, bizim hazırlıklarımız tam. Milletimiz müsterih olsun. Geçmiş dönemde kendisine kura çıkan hacılarımızın öncelikleri var."