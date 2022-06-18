2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM TYT AYT YDT sonuç sorgulama sayfası

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın büyük bir heyecanla beklediği YKS sınavı için artık zaman geldi. ÖSYM verilerine göre 2022 YKS sınavında TYT’ye başvurunların sayısı 3 milyon 234 bin 409, AYT’ye 2 milyon 56 bin 512, YDT’ye ise 168 bin 430 aday girecek. YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022’de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022’de yapılacak.

18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacak olan TYT’de 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre tanınacak. 19 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek olan AYT ise saat 10:00’da başlayacak adaylara 160 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. YKS 2022’nin son oturumu olan YDT ise 19 Haziran 2022 Pazar günü saat 15:30’da başlayacak. Bu sınavda ise adaylara 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TYT AYT sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır?

2022 YKS sınvında baraj sıkıntısı olmayacak. Milyonlarca aday ilk kez bu sınavda barajsız TYT ve AYT sınavına girmiş olacak. YKS’de barajın kaldırılmasıyla birlikte de YKS TYT AYT ve YDT puan hesaplaması da bir hayli merak ediliyor. İşte YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır?