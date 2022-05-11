Suudi Arabistan yönetimi 2022 yılı için Türkiye’ye 37.770 kişilik hac kontenjanı verdi. Kesim kayıt işlemleri ise mayıs ayı içerisinde tamamlanacak ve ilk kafile haziran ayında yola çıkacak. Peki, hac fiyatları ne oldu? 2022 hac ücretleri:

2022 yılında hac fiyatları kişi başı ne kadar kaç lira? Hac maliyeti ne kadar?

2022 yılında ülkemizden hacca gidecek vatandaşlarımız için Suudi Arabistan makamlarınca 37.770 kontenjan verilmiştir.

1- Suudi Arabistan makamları hac ibadetinin yerine getirilmesinde 65 yaş sınırı getirdi. Bu şart bütün dünya ülkeleri için geçerlidir. Buna göre doğum tarihleri 30/06/1957'den büyük olan hacı adayları bu sene için kutsal topraklara maalesef gidemeyeceklerdir.​

2- 09/01/2020 tarihinde çekilen kurada kesin kayıt hakkı elde edip kayıtlarını yaptıran ve 1.000'er Riyallerini Diyanet İşleri Başkanlığı veya kayıt yaptırmış olduğu acenteye bloke ettirmek suretiyle 2022 yılına erteleyenlerden:

65 yaş altında olanların tamamı 2022 yılında hacca gideceklerdir. Bu yıl hakkını kullanmayanlar daha sonraki yıllarda kuraya dahil edileceklerdir.

65 yaş üstü olanların kesin kayıtları (1.000 Suudi Arabistan Riyali blokelerinin devam etmesi kaydıyla) 2023 yılına ertelenecektir.

Grup halinde kesin kayıt yaptıran hacı adaylarından bir kısmının 65 yaş altı, bir kısmının 65 yaş üstü olması durumunda ise (örneğin eşlerden bayan 63 yaşında, bay 68 yaşında veya evlat 40 yaşında annesi ise 70 yaşında vb);

- 65 yaş altı olanların talep etmeleri ve grubundaki 65 yaş üstü olanlardan ayrılmaları halinde kendilerine 2022 yılında hacca gitme imkânı verilecektir.

- Grup bağlantılarından ayrılmak istememeleri halinde grubun tamamının kesin kayıt hakları 2023 yılına ertelenecektir.

3- 2022 yılında hacca gideceklerde aşı şartı aranmaktadır. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre Türkiye'de yaygın olarak kullanılan Biontech ve Sinovac aşıları ile Suudi Arabistan makamlarınca kabul edilen diğer aşılar da geçerli olacaktır. (http://hac.gov.tr/asi.pdf) Bu aşılarda 2 doz şartı aranmaktadır.

4- Ayrıca uçuştan 72 saat önce PCR testi yaptırıp, sonucun negatif olması şartı aranmaktadır.

Şartları tutanların tercihleri 25 Nisan - 06 Mayıs 2022 tarihi mesai bitimine kadar online olarak ya da müftülükler aracılığıyla yapılmıştır.

Kesin kayıt işlemleri ise 09 - 13 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Kontenjanlarda boşluk oluşması halinde yedek kayıt işlemleri 09/01/2020 tarihinde çekilen kuradaki sıra göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

2022 yılı Haccı için yeni bir kura çekimi yapılmayacaktır.

2022 yılında hac için kura çekilmeyecek. Hac seferleri 7 Haziran’da başlayacak. Hacca gidecek olanlar ise fiyatları araştırmaya başladı. Diyanet İşleri 2022 yılı için bir fiyat listesi açıklamadı. Bilindiği gibi 2 yıldır ülkemizden hacca gidilmiyor. Diyanet İşleri 2020 yılında hac fiyatlarını açıklamıştı. 2020 yılına ait belirlenen hac ücretleri ise şöyle: