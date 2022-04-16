Milyonların gözü kulağı umre seferlerinde. Umre seferlerinin ne zaman başlayacağı kadar ne kadarlık bir ücret alınacağı araştırılıyor. Peki, 2022 umre ücreti ne kadar?

2022 Umre fiyatları belli oldu mu? Umre ücretleri ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından “Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramı'nın hemen ardından şevval umresi ile yeniden başlayacağız. 19 Nisan'da düzenlenecek Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşacağız” denildi.

Umre ücretleri henüz açıklanmadı. Söz konusu toplantının ardından umre ücretleriyle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.