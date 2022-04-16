  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 2022 Umre fiyatları belli oldu mu? Umre ücretleri ne kadar?
İSLAM

2022 Umre fiyatları belli oldu mu? Umre ücretleri ne kadar?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılının mart ayından itibaren Suudi Arabistan, Türkiye’de hac ve umre için misafir kabul etmiyordu. Son olarak Suudi Arabistan yönetimi hac ve umre konusunda kararını revize etti. Peki, umre fiyatları belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-04-16 19:07:00 -
2022 Umre fiyatları belli oldu mu? Umre ücretleri ne kadar?

Milyonların gözü kulağı umre seferlerinde. Umre seferlerinin ne zaman başlayacağı kadar ne kadarlık bir ücret alınacağı araştırılıyor. Peki, 2022 umre ücreti ne kadar?

2022 Umre fiyatları belli oldu mu? Umre ücretleri ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından “Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramı'nın hemen ardından şevval umresi ile yeniden başlayacağız. 19 Nisan'da düzenlenecek Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşacağız” denildi.

Umre ücretleri henüz açıklanmadı. Söz konusu toplantının ardından umre ücretleriyle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay