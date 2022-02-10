Koronavirüs salgını sebebiyle Suudi Arabistan, hac kafilelerine ilişkin kısıtlama kararı almıştı. İki yıldır hac kararını bekleyenler “Bu sene hacca gidilecek mi?” sorusunun cevabını araştırıyor.

2022 Türkiye'den hacca gidilecek mi? Diyanet hac açıklaması son durum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu. Bilindiği gibi 2020 yılında ortaya çıkan koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’den hac ve umreye misafir kabul edilmiyor. 2020 yılında Suudi Arabistan hac vazifesi için ülke dışından misafir kabul etmemiş 2021 yılında ise belirli ülkelerden ziyaretçiye onay verilmişti. Türkiye 2020 yılının mart ayından bu yana umre için de kutsal topraklara kafile gönderemiyor.

Suudi Arabistan’ın riskli ülkeler arasına aldığı Türkiye’den hacca 2022 yılında kafile gidip gitmeyeceği merak konusu. Konu hakkında Erbaş, “2022'de hac olur mu bilemiyoruz, iletişim halindeyiz. Şu an itibariyle belirli ülkelerden umre kabul ediyorlar” açıklamasında bulundu.

2020 yılında hac kurasında ismi çıkan ve kayıt yaptıran vatandaşlar ise haklarının saklı kalıp kalmadığını merak ediyor. Konu hakkında daha önce yapılan açıklamalarda, hac kurasında ismi çıkan vatandaşların haklarının devam ettiği ifade edilmişti.