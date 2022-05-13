2022 Şevval ayının son günü ne zaman? Şevval ayı orucu ne zaman nasıl tutulur kaç gün tutulur?

Mübarek Ramazan ayının ardından Şevval ayı başlamıştı. Peygamber efendimiz, hem ibadet hayatının sonlanmaması hem de bir ay boyunca oruç tutan bedenlerin normal hayata uyum sağlamaları için Şevval orucu tutulmasını tavsiye ediyor. Peki 2022 Şevval ayının son günü ne zaman? Şevval ayı orucu ne zaman nasıl tutulur?

2022 Şevval ayı ne zaman bitecek?

Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen ay olan Şevval ayı başladı. Hz. Muhammed'in Ramazan ayından sonra tavsiye ettiği Şevval orucu 6 gün tutulur. Peygambere Efendimiz’in (s.a.v) müjdesine nail olmak isteyen Müslümanlar Şevval ayı çıkmadan 6 gün oruç tutmak istemekte. Ramazan ayının peşinden gelen mübarek Şevval ayı, 2 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs tarihinde sona erecek. Şevval ayında tutulan oruçla ilgili 3 hadis-i şerif meali şöyledir:

(Ramazandan sonra şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.) [Taberani]

(Ramazan orucuyla şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.) [İbni Mace]

(Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.) [İbni Huzeyme]

Şevval orucuna niyet nasıl edilir?

iyet ettim Allah rızası için Şevval orucu şeklinde niyet edebilirsiniz. Şevval ayında kaza orucu tutacaksanız; Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ayında tutamadığım orucumun kazasını tutmaya diye devam edebilirsiniz.

Şevval ayı orucu ne zaman, nasıl tutulur?

Şevval orucuna Ramazan bayramının 1.gününden sonra başlanabilir. Bayramın ilk günü oruç tutulmaz. Ramazan ayının bitiminden sonra gelen ay Şevval ayıdır. Bu oruç arka arkaya tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir.Şevval ayında tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; kısaca Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de boşuna yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyetlenmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.