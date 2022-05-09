2022 Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman 2022? Muharrem ayının 10'uncu günü ne zaman?

Muharrem Hicri takvimin ilk ayıdır. Aynı zamanda da İslam inancına göre büyük hürmet gösterilen ve savaşmanın kesinlikle yasak olduğu 4 haram aydan biridir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Ramazan ayı dışında tutulan orucun en faziletlisi, kendisine dua ettiğiniz Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzların dışında namazın en faziletlisi, geceleri kılınan nafile namazlardır.” (Müslim)

2022 Muharrem ayı ne zaman başlayacak?

Muharrem ayının 10'uncu günü ne zaman? Muharrem ayı 30 Temmuz 2022'de başlıyor. Aşure günü ne zaman? Muharrem ayının önemi nedir? Aşure gününde neler yapılmalı? Aşure günü hangi güne denk geliyor?Muharrem ayı başladı. Peki, Muharrem ayını nasıl değerlendirebiliriz? Aşure günü ne zaman? Aşure gününde neler yapılmalı?

Muharrem ayı ne zaman?

Hicri takvime göre 1 Muharrem yılbaşı olarak kabul ediliyor. Şehrullahi'l-Muharrem olarak meşhur olan, yani Allah'ın ayı Muharrem olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Muharrem ayının 1'inci günü 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor.

Aşure günü ne zaman?

Aşure Günü ise Muharrem'in 10. günüdür. Aşura Gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde Cenab-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır. Muharrem ayının bu günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir.

Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 8 Ağustos 2022, Pazartesi gününe denk geliyor.

Muharrem ayının önemi nedir? Aşure günü neler oldu?

Muharrem ayı Hicri takvimin birinci ayıdır. Onuncu günün de ismi, Aşure’dir. Tarihi kaynaklara göre milattan çok önce Arap, İsrail ve Fars milletleri tarafından, Muharrem ayının Aşure günü, kutsal kabul edilen ortak bir değerdir. Muharrem ayındaki bugünün değerini ve kutsallığını, tarihler şöyle anlatıyor:

Aşure günü 10 peygambere verilen 10 ikram ve ihsan:

1. Hz. Musa’nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün.

2. Hz. Nuh’un Cudi Dağı’nın üzerine gemisini demirlediği gün.

3. Hz. Yunus’un balığın karnından kurtulduğu gün.

4. Hz. Âdem’in tövbesinin kabul edildiği gün.

5. Hz. İsa’nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün.

6. Hz. Yusuf’un kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldığı gün.

7. Hz. Davud’un tövbesinin kabul edildiği gün.

8. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in doğduğu gün.

9. Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub’un görmeye başladığı gün.

10. Hz. Eyyûb’un hastalığından şifaya kavuştuğu gün.

Aşure günü oruç tutmanın sevabı

Aşure günü orucu nedir kaç gün tutulur?

İbn Abbas r.a. anlatıyor: Rasulullah s.a.v. Medine’ye gelince yahudileri Aşure günü oruç tutarken gördü ve onlara:

– Bu tuttuğunuz oruç nedir, diye sordu. Dediler ki:

– Bu hayırlı bir gündür. Allah o günde, Firavun’u ve adamlarını suda boğdu; İsrailoğulları’nı düşmanlarından kurtardı. Hz. Musa a.s. da (şükür ifadesi olarak) o gün oruç tuttu, biz de şükür için bu orucu tutuyoruz.

Bunun üzerine Rasulullah s.a.v.:

– Ben Hz. Musa’ya sizden daha yakınım, buyurarak o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti.

İbn Abbas r.a.’tan rivayet edilen bir diğer hadis-i şerifte Rasulullah s.a.v. Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Aşure günü oruç tutun. (Aşure gününden) bir gün evvel veya bir gün sonra da oruç tutarak yahudilere muhalefet edin.”