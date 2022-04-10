2022 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sınav sonuçları ekranı!

27 Mart’ta uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) tamamlandı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 81 ilde 98 merkezde 400 bini aşkın adayın katılımıyla düzenlendi. Saat 13.00'da biten sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlandı.

2022 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonucu 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak. MSÜ sınavına giren adaylar, 2022 MSÜ sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilir. Sınava giren adaylara sonuçlar belge şeklinde gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde kabul edilmektedir.

2022 MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

MSÜ sınavına giren adaylar, sınavda kendilerine yönetliten soruların cevaplarını, optik okumaya elverişli şekilde cevap kağıtlarına işaretlemekle mükelleftir. Cevap kağıtları ise bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak; alt testlerin her biri için standart puan hesaplanacaktır. Adayların testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayısı verilecek, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılacak ve adayların sınavdan aldığı ham puan ortaya çıkartılacaktır. Tüm adayların ilgili sınavdan aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması hesaplandıktan sonra ham puan ve derslerin ağırlık katsayıları ile birlikte adayların puanları hesaplanacaktır.