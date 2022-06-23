2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç öğrence sayfası:

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav, iki oturum hâlinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı. Sınavda her bir oturumda yaklaşık 350 bin olmak üzere 700 bin sınav görevlisi görev aldı. Hayalindeki liseye girmek için LGS sınavında ter döken 8. sınıf öğrencileri LGS puanı ve yüzdelik dilimleriyle lise tercihlerinde bulunacak. LGS soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından bu kez de LGS sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu.

2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

5 Haziran’da yapılan LGS sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez öğrenciler LGS puanları çerçevesinde lise tercihlerini açıkanan tarihler arasında yapacak. LGS 2022 sonuç sorgulama için tıklayınız.