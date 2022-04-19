2022 yılında Türkiye'den hacca 37 bin 770 kişi gidecek. Hac vazifesini gerçekleştirmek isteyenler ise ‘2022 yılında hacca ne zaman gidilecek?” sorusunun cevabını araştırıyor.

2022 hacca ne zaman gidilecek? Hacca ne zaman gidilecek son durum

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kurul, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında toplandı.

Bu yılın hac ve umrelerinin değerlendirildiği toplantıda kurul, hac seyahatlerinin 7 Haziran, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022'den itibaren başlamasına karar verdi.

Kurulun kararlarına göre bu yıl için yeni bir kura çekimi yapılmayacak ve hac yolcularının tespitinde işlemler 2020 yılı kura sonuçlarına göre yürütülecek. Umre organizasyonunda otel, oda tercihli 1 ve oda tercihli 2 konaklama türlerinde turlar düzenlenebilecek.