Koronavirüs salgını sebebiyle Suudi Arabistan, iki yıldır Türkiye’den misafir kabul etmiyor. Alınan tedbirler, aşılama oranları ve Omicron varyantıyla birlikte pek çok ülke kısıtlamaları kaldırdı. Suudi Arabistan yönetimi Türkiye’den umre ziyaretlerine şevval ayıyla birlikte izin verdi. Hac vazifesi içinse bu yıl ülkemize 37.770 kişilik kontenjan ayrıldı. Peki, hac konaklama ücretleri ne kadar?

2022 Hac fiyatları: Kişi başı hac ücreti ne kadar? Konaklama ücreti belli oldu mu?

İlk hac kafilesi 7 Haziran 2022’de yola çıkacak. Hac için 2022 yılında bir kura çekimi gerçekleşmedi. 2020 yılında yapılan kura çekimi geçerli sayıldı. Ancak bu yıl hacca 65 yaş altı vatandaşların gitmesine onay çıktı. 65 yaş üstü vatandaşlar ise haklarını bir sene sonra kullanabilecek. Hacca gidecek olanların Biontech ya da Sinovac aşılarından birinden en az 2 doz yaptırmış olma şartı bulunuyor. Hacca gitmek isteyenler kesin kayıt işlemlerini 13 Mayıs’ta tamamladı.

Diyanet 2022 yılı için hac fiyatı açıklaması yaptı. 2020 yılında açıklanan fiyatlar ise şöyleydi: