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Spor 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları
Spor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ikinci haftasında Hollanda, konuk ettiği Letonya'yı 2-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 08:03:00 -
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasına, E, G ve H gruplarında TSİ 20.00'de başlayan 4 maçla devam edildi.

A Milli Takım'ın, Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'nün attığı gollerle deplasmanda Norveç'i 3-0 yendiği G Grubu'nun diğer karşılaşmasında, Hollanda, Letonya'yı ağırladı.

55 bin kapasiteli Amsterdam Arena'da oynanan ve yaklaşık 5 bin Hollandalı taraftarın tribünden takip ettiği karşılaşmayı yöneten Fransız Stephanie Frappart, FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde görev alan ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

Ev sahibi ekip Hollanda, 32. dakikada Berghuis ve 69. dakikada Luuk de Jong'un golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Türkiye, iki maç sonunda topladığı 6 puanın ardından aynı puana sahip Karadağ'ı geçerek G Grubu'nda averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu.

H Grubu'nda Hırvatistan, konuk ettiği Kıbrıs Rum Kesimi'ni 35. dakikada Pasalic'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin yıldız oyuncularından Real Madridli Luka Modric, Hırvatistan formasını 135. kez giyerek eski futbolcu Darijo Srna'yı geride bıraktı ve milli takımda en çok görev alan oyuncu oldu.

E Grubu'nda Belarus, konuk ettiği Estonya'yı 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini, biri penaltıdan olmak üzere 45. ve 83. dakikalarda Lisakovich, 64. dakikada Kendysh ve 81. dakikada Savitski attı. Oigus'un 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek 10 kişi bıraktığı Estonya'nın gollerini ise 31. ve 55. dakikalarda Henri Anier kaydetti.

 

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