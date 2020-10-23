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Spor 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kuraları 7 Aralık'ta çekilecek
Spor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kuraları 7 Aralık'ta çekilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:55:13 -
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kuraları 7 Aralık'ta çekilecek

ANKARA (AA) - Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne katılacak takımların gruplara ayrılacağı kuralar, 7 Aralık'ta çekilecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Katar 2022'ye Avrupa kıtasından katılacak takımların elemelerdeki rakiplerinin belirleneceği kura törenine, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci, UEFA ülkelerinin temsilcileri ve basın mensupları alınmayacak.

İsviçre'nin Zürih kentinde 7 Aralık Pazartesi günü TSİ 19.00'da çevrim içi olarak takip edilecek kura törenine, UEFA üyesi 55 federasyon katılacak.


- Avrupa'dan 13 takım Dünya Kupası vizesi alacak


13 takımın Dünya Kupası'na çıkacağı Avrupa Elemeleri'ne katılacak takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak. Gruplardaki takımlar, deplasman ve ev maçları olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ilk iki arasında tamamlayamamasına rağmen UEFA Uluslar Ligi 2020-21 sezonunda en fazla puan toplayan iki takım da play-off'larda diğer 10 takıma katılacak. Tek maç eleme usulü oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası finallerine katılacak diğer takımlar da belli olacak.




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