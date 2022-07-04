2022 Dodurga seçim sonuçları: Dodurga Belediyesini hangi parti kazandı?

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yeniden belde statüsünün kazanılmasının ardından seçim heyecanı yaşanıyor. 2014 yılında nüfusun azalması sebebi ile belde statüsünün kaldırıldığı Dodurga, yapılan hukuk mücadelesinin ardından yeniden belde statüsü kazandı.

Belde statüsünün kazanılmasının ardından belediye başkanlığı ve 3 mahalle muhtarlığı için sandık kuruldu. Dodurga'daki bin 411 seçmen kurulan sandıkları oylarını kullandı.

Dodurga belediye seçimine hangi partiler katıldı?

Oy kullanma işleminin devam ettiği seçimde belediye başkanlığı için AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu yarıştı.

Dodurga seçimini kim kazandı?

Çankırı'nın 8 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da yapılan seçimde, resmi olmayan sonuca göre belediye başkanlığını %87,02 ile AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı. Deva 23, T. Değişim 14, Memleket 21, Adalet 23, Saadet 17, Yeniden Refah 41 oy aldı.