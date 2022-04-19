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İSLAM 2022 Diyanet umre ücreti | Umre seferleri ne zaman?
İSLAM

2022 Diyanet umre ücreti | Umre seferleri ne zaman?

Umre ücretleri güncel | 2 Mayıs itibariyle Türkiye’den umreye seferler başlayacak. Umreye gitmek isteyenler ise ‘Umre fiyatı belli oldu mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, umre ücretleri ne kadar? 2022 umre turu fiyatları:

Yeniakit Publisher
2022-04-19 22:14:00 -
2022 Diyanet umre ücreti | Umre seferleri ne zaman?

Suudi Arabistan umre ve hac için kapılarını Türkiye’ye açtı. Umreye gitmek isteyenler ise ‘Umre ücreti belli oldu mu?’ sorusunun cevaplarını araştırıyor.

2022 Diyanet umre ücreti | Umre seferleri ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın başkanlığında toplanan Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun 2022 yılı hac ve umre ibadetiyle ilgili aldığı kararları açıkladı.

2022 yılı hac ve umre hususlarında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, Şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlaması hususları kararlaştırıldı.

Umre organizasyonu ile ilgili olarak;

- Umre organizasyonunda otel, Oda Tercihli 1 ve Oda Tercihli 2 Konaklama türlerinde turlar düzenlenebilmesi,

- Umre yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın umre turları için belirlediği ücret merak ediliyor. Diyanet umre seferlerine ilişkin detayları ücretleri henüz açıklamadı. Farklı tur şirketlerinin fiyatlarına baktığımız zaman rakamlar Türk lirası karşılığı olarak 18 ile 20 bin lira arasında değişiyor.

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65 yaş üstü hac hakkı ne olacak ertelenecek mi? 65 yaş üstü ne zaman hacca gidebilecek?

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