2022 DGS sınav yerleri açıkladı mı? Son dakika: DGS sınav giriş belgesi:
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek DGS sınavına katılım sağlayacak adaylar tarafından araştırılıyordu. 3 Temmuz’da meslek yüksekokulu ve önlisans mezunlarının eğitimlerini lisans bölümlerine tamamlamak için girecekleri DGS sınav giriş yerleri merak ediliyordu. Peki DGS 2022 sınav giriş yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri belli oldu mu?
2022 DGS başvuruları 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alındı. Son başvuruların 31 Mayıs'ta tamamlanan DGS sınavı için adaylar DGS sınav giriş belgelerini sorguluyordu. ÖSYM'den son dakika 2022 DGS sınav giriş belgelerine ilişkin duyuru geldi.
03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
DGS sınav giriş belgesi (DGS sınav yerleri) açıklandı mı?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 23 Haziran 2022 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-DGS sınavı için adaylar, (Kıbrıs/Lefkoşa) dahil saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. DGS sınav giriş belgesi indirmek için tıklayın
2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
3 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan DGS sonuçlarının 12 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.