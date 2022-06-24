2022 ALES/2 başvuruları başladı mı? 2022 ALES 2 başvuru ücreti ne kadar?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için ilk maraton başladı. 2022 ALES/2 sınavına katılım sağlayan adaylar ALES başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyordu. ALES başvuruların ilişkin son dakika duyurusu ÖSYM'den geldi. Peki 2022 ALES/2 başvuruları başladı mı? 2022 ALES/2 ne zaman yapılacak? 2022 ALES/2 başvuruları ne zaman sona erecek?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2), 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacaktır. 2022 ALES/2 Sınava başvurular, 24 Haziran – 04 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
ALES 2 başvuru ücreti ne kadar?
2022-ALES/2: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri için tıklayın