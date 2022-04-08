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Eğitim 2022 ALES 1 sınavı ne zaman? ÖSYM ALES 1 sınav giriş belgesi açıklandı mı?
Eğitim

2022 ALES 1 sınavı ne zaman? ÖSYM ALES 1 sınav giriş belgesi açıklandı mı?

2022 ALES sınav ve başvuru takvimi, ÖSYM 2022 ALES sınavına katılacak kişilerce sorgulanıyor. 21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında başvuruların yapıldığı ALES 2022-1 sınavının en zaman olacağı merak ediliyor. ALES'ten alacakları puanlarla birlikte akademisyenlik için başvuru yapacak adaylar, 2022 ALES 1 sınav tarihini inceliyor. Peki 2022 ALES ne zaman? ÖSYM 2022 ALES sınavları ne zaman? 2022 ALES sınav yerleri giriş belgeleri erişime açıdı mı? İşte ALES/1 sınav takvimi...

Yeniakit Publisher
2022-04-08 12:33:00 - 2022-04-08 12:34:51
2022 ALES 1 sınavı ne zaman? ÖSYM ALES 1 sınav giriş belgesi açıklandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2022-ALES/1 sınav tarihi  yakından takip ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) başvuruları  21 Şubat – 03 Mart 2022 tarihleri arasında alındı. ALES başvurusunda bulunanlar şimdi de ÖSYM 2022-ALES/1 sınav takvimini yakıdan takip ediyor. 

2022-ALES/1 ne zaman?

ALES 2022/1 sınavı 17 Nisan saat 10:15 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES 2022/1 sınavı 17 Nisan saat 10:15 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES sınav giriş belgesi açıklandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES 1 sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanacak.

2022-ALES/2 ne zaman?

2022 ALES 1 sınavı tarihi 21.08.2022

2022-ALES/2 başvuru tarihi ne zaman?

2022-ALES/2 başvuru tarihi: 24.06.2022 - 04.07.2022

2022-ALES/2 sonuçaı ne zaman açıklanacak?

2022-ALES/2 sonuç açıklama tarihi: 09.09.2022 

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