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Spor 2022-2023 sezonundan itibaren kullanılacak! TFF duyurdu
Spor

2022-2023 sezonundan itibaren kullanılacak! TFF duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonundan itibaren 1. Lig müsabakalarında da Video Yardımcı Hakem uygulamasının kullanılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 18:19:00 - 2021-12-16 18:22:48
2022-2023 sezonundan itibaren kullanılacak! TFF duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezondan itibaren 1. Lig'de de Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının kullanılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı karara göre 2022-2023 sezonundan itibaren 1. Lig müsabakalarında da VAR teknolojisi kullanılacaktır." denildi.

Gelecek sezona hazırlık kapsamında bu haftadan itibaren yeni bir proje hayata geçirecek Merkez Hakem Kurulu (MHK), VAR sertifika sürecini tamamlayan ancak henüz müsabakalarda görev almamış hakemlerden yeni bir VAR adayı hakem havuzu oluşturulacak.

Bu hakemler bu haftadan itibaren Süper Lig'de AVAR2 görevine atanacak. Görev verilecek AVAR2 hakemlerinin maç sayılarının arttırılarak tecrübe kazanmaları ve yeni sezona daha iyi hazırlanmaları hedeflenitfor.

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