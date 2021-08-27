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Eğitim 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri son durum
Eğitim

2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri son durum

YKS sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanacak? Üniversite sınavı sonuçları 28 Temmuz’da açıklandı. Ardından tercih süreci başladı. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte pek çok kişi “YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-27 16:48:00 -
2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri son durum

Üniversite sınavı haziran ayının son haftasında gerçekleşti. Sınav sonuçları 28 Temmuz’da ilan edildi. Tercih süreci ise 5-20 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Tercih işlemlerini yapanlar ise sonuçların ilan edileceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?

2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri son durum

Milyonlarca kişi ‘YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Konu hakkında ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den açıklama geldi. Aygün, “Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

 

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