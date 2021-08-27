Üniversite sınavı haziran ayının son haftasında gerçekleşti. Sınav sonuçları 28 Temmuz’da ilan edildi. Tercih süreci ise 5-20 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Tercih işlemlerini yapanlar ise sonuçların ilan edileceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?

2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri son durum

Milyonlarca kişi ‘YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Konu hakkında ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den açıklama geldi. Aygün, “Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.