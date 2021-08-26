2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları 5-20 Ağustos

ÖSYM 2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2021 YKS tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Milyonlarca adayın hayali iyi bir üniversitede eğitimlerini sürdürmek. Gece gündüz demeden üniversite sınavına hazırlanan adaylar 26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) girdi. 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS sınavına giren adaylar YKS 2021 sınavından sonra gözlerini ÖSYM’ye çevirdi. Zira ÖSYM 4 Ağustos’ta 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanacağını daha önce 2021 YKS kılavuzunda açıklamıştı. Ancaka ÖSYM kılavuzda açıkladığı tarihden önce YKS 2021 sonuçlarını açıkladı. ÖSYM 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Sonuçlarını 28 Temmuz’da açıkladı. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar puanlarına göre üniversite tercihinde arayışa başladı. ÖSYM 2021 YKS sonuçlarının açıklamasından sonra üniversite tercih sürecini başlattı.

Türkiye'de meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih süresi uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum” ifadelerini kullanmıştı. YKS tercihleri https://ais.osym.gov.tr adresinden 20 Ağustos 2021 saat 23.59'a kadar yapılabildi.

2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 YKS tercih sonuç tarihi belli oldu mu? 2021 YKS sonuç sorgulama sayfası (üniversite yerleştirme), üniversite yerleştirme sonuçları 20201, YKS tercih sonuçları sorgula…

2021 ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS tercih sonuçları henüz tarih netleşmedi. Kılavuzda yer alan bilgilere göre üniversitelere “Elektronik kayıt” 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler dikkate alındığında 2021 YKS yerleştirme sonuçlarınır ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. YKS 2021 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından açıklanmasa da adayların gözü kulağı ÖSYM'den her an gelebilecek üniversite yerleştirme sonuçları açıklamasında.

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2021 YKS ek yerleştirme baraj puanı kaç?

2021 YKS baraj puanı ek yerleştirmede kaç oldu? Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) uygulanan baraj puanının düşürülmesi için harekete geçmişti. Çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gençlere müjdeyi Twitter hesabından verdi.

YÖK'ün 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırdığını anlatan Erdoğan, "Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır" açıklamasını yaptı.