2021 YKS sınavı ertelenecek mi? YKS 2021 sınavı ertelenir mi? YKS sınavı takviminde değişme oldu mu?

Artan korona salgını nedeniyle Türkiye genelinde yeni tedbirler alındı. Alınan tedbirler eğitim öğretimi de yakından ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ile sınav sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Genelgeye göre, 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime devam edileceği, 12'nci sınıflar ve mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarının cumartesi ve pazar günleri de sürdürüleceği bildirildi.

2021 YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihlerini 2021 Sınav Takviminde daha önceden paylaşmıştı. 2021 YKS sınava başvurular, 04 Şubat- 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı. 2021 YKS sınav tarihi ise 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. Artan korona vakaları nedeniyle YKS sınavının ertelenip ertelenmeyeceğini merak eden adaylar, şuana kadar YKS sınavının erteleneceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversite sınavlarına girecek adaylar bu gibi endişelere kapılmayan hayalindeki üniversiteyi kazanmak için YKS sınavına çalışmaya devam etsin.

2020 TYT'den 200 ve üzeri puan alanlar sınava girecek mi?

2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2021-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2021-YKS yerleştirme işlemlerinde 2020-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2021 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2020-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2021-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2021-MSÜ Kılavuzunda yer almaktadır.

2021 YKS başvuru kılavuzu için tıklayın