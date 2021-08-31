2021 YKS ek yerleştirme ne zaman? YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2021 üniversite ek tercihleri

ÖSYM 2021 YKS yereleştirme sonuçlarını açıkladı. ÖSYM tarafından 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığı 2021-YKS yerleştirme sonuçları 31 Ağustos 2021 Salı günü açıkladı. YKS 2021 tercihlerinde bulunanlar ÖSYM 2021 YKS yerleştirme sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirler.

2021 üniversite ek yerleştirme ne zaman?

2021 YKS ek tercih ne zaman? sorusu da 2021 YKS yerleştirme sonuçları sonrası merak edilir oldu. ÖSYM 2021 YKS ek tercihleri bu yıl da alacak. YKS ek tercihler üniversite kayıtlarının tamamlanmasınan sonra alınması bekleniyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir bölüme kayıt yaptırmayan adaylardan doğan boş kontenjanlar sonra üniversiteler boş kontenjanlarını ÖSYM bildirecek. ÖSYM de bu boş kontenjanlar ışığında 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlayacak. Bu kılavuz ile birlikte 2021 YKS ek yerleştirme ne zaman, 2021 ek tercih boş kontenjanları hangileri olduğu da netlik kazanmış olacak.

Üniversite kayıtları ne zaman 2021?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 YKS ek yerleştirme nasıl yapılacak?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

2021 YKS ek yerleştirme puanı kaç?

2021 YKS ek tercihinde bulunacak gençlere müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söylemişti: "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."