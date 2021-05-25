2021 yılı emlak vergisi ödeme tarihleri | emlak vergisi son ödeme tarihi

Emlak vergisi ödemeleri için son tarih yaklaşıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden, havale ya da EFT yöntemleri ile ödenecek emlak vergisi ödemeleri ne zaman bitecek? İşte, son ödeme tarihi ve ödeme işlemi hakkında bilgiler...

2021 yılı emlak vergisi ödeme tarihleri

Emlak vergisi ödemelerinin ilk taksitleri için süre 31 Mayıs'ta sona eriyor.

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinin ödemeleri internetten de yapılabilecek.

İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.

Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir.

Emlak vergisi nasıl ödenir?

Taşınmaz mala sahip olan vatandaşlar, mayıs ayı devam ederken emlak vergisi son ödeme tarihine odaklandı. Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisi tek seferde ödenebileceği gibi iki taksitte de ödenecek. Emlak vergisi ödemeleri için son tarih 31 Mayıs olacak. İkinci taksitleri kasım ayında ödenen emlak vergi, banka hesabına havale, EFT, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ve E-Devlet üzerinden ödenecek.

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir. Bunların dışında artık internetten ödeme yapmak da mümkündür.

Emlak vergisi ödemeleri birden çok çeşitli alandan yapılabiliyor. İnternetten işlem yapmak istemeyenler belediyeden işlem yapabilirler. Emlak vergisi ödeme banka şubelerinden de yapılabilir.