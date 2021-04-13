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Eğitim 2021 TUS sınav sonucu açıklandı mı?
Eğitim

2021 TUS sınav sonucu açıklandı mı?

ÖSYM tarafından yapılan TUS sınavı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi almak isteyen adayların girdiği sınava verilen isimdir. 21 Mart 2021 tarihinde yapılan TUS sınavının sonucu merak konusu oldu. Peki, 2021 TUS sınav sonucu açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-13 17:32:00 -
2021 TUS sınav sonucu açıklandı mı?

TUS sınavı ÖSYM tarafından 21 Mart 2021 tarihinde yapılmıştı. ÖSYM, TUS sınavına giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM TUS sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 TUS sınav sonucu açıklandı mı ve sınav sonucuna nereden bakabilirim?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına(2021-TUS) giren adaylar, sınav sonucuna https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FTUS%2F2021%2F1%2FCevapKagidi adresinden bakabilirler.

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