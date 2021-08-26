2021 öğretmen mazeret ataması ne zaman? Öğretmen mazeret tayini yeniden var mı?

2021 öğretmen eş durumu tayini ne zaman? MEBBİS il içi tayin başvurusu 2021 yeniden olacak mı? Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 08-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Yer değişiklikleri yapacak öğretmenler için tercihler 19 Ağustos'ta başladı ve 23 Ağustos'ta sona erdi. Tayin tercihinde bulunan binlerce öğretmenin meraklı gözlerle beklediği mazerete bağlı yer değiştirme atama sonuçları açıklandı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlere mazeret tayini müjdesi verdi. Millî Eğitim Bakanlığının sosyal medya paylaşımında Bakan Özer'in "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

Yeniden öğretmen mazeret tayini var mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin tayinlerini mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2021 yaz tatili mazeret ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleştiremeyen öğretmenlere için atama hakkı tanındı. MEB tarafından açıklamada, "Öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun.” ifadelerine yer verildi.

Yer değişikliğinde bulunan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

Öğretmen il içi tayin başvuru şartları neler?

Adaylığı kaldırılmış olmak, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenleri 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebileceklerdir.

Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler, 31 Aralık 2021 tarihinde üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.