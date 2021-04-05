2021 MSB memur alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Resmi Gazetede Mili Savunma Bakanlığına ait Üniversite bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alım yapılacağına dair ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanda, farklı şehirlerde olmak üzere en lise mezunu toplamda 200 personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…

MSB memur alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylar başvurularını, 01.04.2021 – 21.04.2021 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle yapabileceklerdir.

MSB memur alım kadroları ve başvuru şartları nelerdir?

a)T.C vatandaşı olmak.

b)Kamu haklarından yoksun olmamak.

c)KPSS puan türlerinden geçerli puan almış olmak

d)En az lise mezunu olmak

1 – İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Yalova illerinden en az ortaöğretim mezunu berber ve hizmetli alımı,

2 – İstanbul ve İzmir illerinden en az ortaöğretim mezunu aşçı alımı,

3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya MEB’den onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak. (Ortaöğretim kurumlarının Yiyecek Hizmetleri Aşçılık dalından mezun olanlardan belge ve sertifika istenmeyecek, aday diplomasını sisteme yükleyecektir.)

3 – İstanbul, İzmir ve Yalova illerinden en az ortaöğretim mezunu Garson Alımı,

Ortaöğretim kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı Bar, Servis, Hosteslik, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri dallarından mezun olmak

4 – İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Yalova illerinden en az ortaöğretim mezunu şoför alımı

D Sınıfı ehliyeti bulunmak (01/01/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için E sınıfı ehliyet sahibi olmak)

5 – İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Yalova illerinden en az ortaöğretim mezunu terzi ütücü alımı

3308 sayılı Kanuna göre bayan veya erkek terziliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya MEB’den onaylı terzilik sertifikası sahibi olmak. (Ortaöğretim kurumlarının Moda Tasarım Teknolojileri veya Giyim Üretim Teknolojisi alanlarının Erkek veya Kadın Terziliği dallarından mezun olanlardan belge ve sertifika istenmeyecek, aday diplomasını sisteme yükleyecektir.)

6 – İstanbul, Ankara, İzmir ve Balıkesir illerinden en az ortaöğretim mezunu kaloriferci alımı

3308 sayılı Kanuna göre Kalorifercilik dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya MEB’den onaylı Sıvı Yakıt, Katı ve Sıvı Yakıt Kalorifer Ateşçisi sertifikası sahibi olmak.

7 – İstanbul ilinden en az ortaöğretim mezunu Boya / Badana işlerinden anlayan işçi alımı

3308 sayılı Kanuna göre Boya, Boyacılık ve Yüzey Hazırlama dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya MEB’den onaylı Sıva, Badana ve Boyacılık sertifikası sahibi olmak.

8 – İstanbul ve Balıkesir illerinden Fakültelerin Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu elektrik mühendisi alımı

9 – İstanbul ve Ankara illerinden Fakültelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezunu çevre mühendisi alımı

10 – İstanbul ilinden Fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü mezunu gıda mühendisi alımı yanı sıra şu öğrenim düzeylerinden personel alımı yapılacaktır.

11 – Harita ve Kadastro ön lisans programından mezunu,

12 – Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ön lisans programından mezunu

13 – Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Basım ve Yayım Teknolojileri ön lisans programlarının birinden mezunu,

14 – Makine ön lisans programından mezunu,

15 – Makine ön lisans programından mezun,

16 – İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezunu

17 – İklimlendirme ve Soğutma, İklimlendirme – Soğutma, İklimlendirme Soğutma Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezunu,

18 – Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı Ahşap Doğrama İmalatı, Ahşap İskelet İmalatı, Ahşap Yapı (Doğramacılık), Mobilya İmalatı Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Ahşap Doğrama Teknolojisi, İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi, Mobilya İskeleti ve Döşemesi Dallarından mezunu,

19 – Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının metal teknolojileri veya dengi dalları mezunu,

20 – Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının elektrik – elektronik teknolojisi alanı ve dallarından mezunu

21 – Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı ve dallarından mezunu öğrenim düzeylerinden personel temini yapılmaktadır.