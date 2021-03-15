  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 2021 hangi illerde bekçi alımı yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nelerdir?
Gündem

2021 hangi illerde bekçi alımı yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR bekçi alım ilanları Mart ayında da devam ediyor. 10 ilde özel firmalar tarafından bekçi alımı yapılacak. Adaylar, bekçilik başvuru şartlarını ve nasıl başvuru yapılacağını araştırıyorlar. Peki hangi illerde bekçi alımı yapılacak? Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-15 10:13:00 -
2021 hangi illerde bekçi alımı yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR üzerinden bekçi alım ilanları yayımlanıyor. Pandemi nedeniyle de işini kaybeden vatandaşlar yeni iş için araştırma yapıyorlar. Özel firmalar tarafından bekçi alımı gerçekleşiyor. Peki hangi illerde bekçi açılımı yapılacak? Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR Mart ayı bekçi alım başvuru şartları genel ve özel olarak değişim gösterebiliyor. Genel başvuru şartları tüm ilanlar arasında aynı fakat bekçi alımı için başvuru şartları, yayımlanan ilanların içerisinde bulunuyor. Genel olarak bekçi alım başvuru şartları şu şekilde:

- T.C. Vatandaşı olmak,

- İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları, (Mezuniyet derecesi, ilanlara göre değişebilir)

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.

Bu şartları taşıyan adaylar İŞKUR üzerinden bekçi alım başvurularını yapabilirler.

Hangi illere bekçi alımı yapılacak?

İŞKUR üzerinden bekçi alım ilanlarına başvuru yapacak olan vatandaşlar hangi illerde bekçi alımı yapılacağını merak ediyorlar. İşte bekçi alımı yapacak iller:

- Kocaeli

- Konya

- Gaziantep

- Afyonkarahisar

- İstanbul

- Bursa

- İzmir

- Tekirdağ

- Ankara

- Muğla

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında parmak sallama gerilimi
Gündem

Canlı yayında parmak sallama gerilimi

Canlı yayında İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Gazeteci Hadi Özışık arasında parmak sallama tartışması çıktı...
Dünyaca ünlü şirketten Türkiye açıklaması: Bu fiyatlar sonrası fiyatlar düşecek
Ekonomi

Dünyaca ünlü şirketten Türkiye açıklaması: Bu fiyatlar sonrası fiyatlar düşecek

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, Türkiye'nin yeni reform paketine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Gıda fiyatları..
Merkel'e büyük şok! Sandıktan koalisyon çıktı
Dünya

Merkel'e büyük şok! Sandıktan koalisyon çıktı

Almanya’da yılın ilk seçimlerinin yapıldığı Baden-Württemberg ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde sandıktan koalisyon çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay