2021 hangi illerde bekçi alımı yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR üzerinden bekçi alım ilanları yayımlanıyor. Pandemi nedeniyle de işini kaybeden vatandaşlar yeni iş için araştırma yapıyorlar. Özel firmalar tarafından bekçi alımı gerçekleşiyor. Peki hangi illerde bekçi açılımı yapılacak? Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR Mart ayı bekçi alım başvuru şartları genel ve özel olarak değişim gösterebiliyor. Genel başvuru şartları tüm ilanlar arasında aynı fakat bekçi alımı için başvuru şartları, yayımlanan ilanların içerisinde bulunuyor. Genel olarak bekçi alım başvuru şartları şu şekilde:

- T.C. Vatandaşı olmak,

- İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları, (Mezuniyet derecesi, ilanlara göre değişebilir)

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.

Bu şartları taşıyan adaylar İŞKUR üzerinden bekçi alım başvurularını yapabilirler.

Hangi illere bekçi alımı yapılacak?

İŞKUR üzerinden bekçi alım ilanlarına başvuru yapacak olan vatandaşlar hangi illerde bekçi alımı yapılacağını merak ediyorlar. İşte bekçi alımı yapacak iller:

- Kocaeli

- Konya

- Gaziantep

- Afyonkarahisar

- İstanbul

- Bursa

- İzmir

- Tekirdağ

- Ankara

- Muğla