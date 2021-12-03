2021 engelli öğretmen atama sonuçları son dakika sorgula!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 750 engelli öğretmen ataması kura çekilişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıya gerçekleşti. 750 engelli öğretmen ataması için ön başvurular 8-12 Kasım tarihlerinde alındı. Başvurular, tercihler derken sonuçlar için gözler MEB'e çevrildi. MEB'in yayınladığı takvim doğrultusunda engelli öğretmen atama sonuçlarının 3 Aralık’ta açıklanması bekleniyor. 2021 MEB 750 engelli öğretmen atama başvurularının tamamlanmasının ardından gözler atama sonuçları için MEB'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Engelli öğretmen ataması kontenjanları geçtiğimiz günlerde belli olmuş, en yüksek kontenjan 91 ile Türki Dili ve Edebiyatı branşına verilmişti. MEB’in belirttiği engelli öğretmen atama takvimine göre sonuçlar için son saatlere girildi. Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandığında ‘personel.meb.gov.tr’den adresinden ilan edilecek.

750 engelli öğretmen atama kura sonuçları

MEB'in yayınladığı takvim doğrultusunda engelli öğretmen atama sonuçları 3 Aralık’ta açıklanacak. Sonuçlar aday T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.