  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 2021 engelli öğretmen atama sonuçları son dakika sorgula!
Aktüel

2021 engelli öğretmen atama sonuçları son dakika sorgula!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 750 engelli öğretmen ataması kura çekilişi sonucuna göre alınacak. 750 engelli öğretmen atamaları için gözler MEB’den gelecek son dakika açıklamaya çevrildi. Engelli öğretmen ataması için başvuruda bulunan binlerce öğretmen adayı Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? sorularını sormaka. İşte MEB 750 engelli öğretmen ataması personel.meb.gov.tr engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama!

Yeniakit Publisher
2021-12-03 15:07:00 - 2021-12-03 15:11:08
2021 engelli öğretmen atama sonuçları son dakika sorgula!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 750 engelli öğretmen ataması kura çekilişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıya gerçekleşti. 750 engelli öğretmen ataması için ön başvurular 8-12 Kasım tarihlerinde alındı. Başvurular, tercihler derken sonuçlar için gözler MEB'e çevrildi. MEB'in yayınladığı takvim doğrultusunda engelli öğretmen atama sonuçlarının 3 Aralık’ta açıklanması bekleniyor. 2021 MEB 750 engelli öğretmen atama başvurularının tamamlanmasının ardından gözler atama sonuçları için MEB'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Engelli öğretmen ataması kontenjanları geçtiğimiz günlerde belli olmuş, en yüksek kontenjan 91 ile Türki Dili ve Edebiyatı branşına verilmişti. MEB’in belirttiği engelli öğretmen atama takvimine göre sonuçlar için son saatlere girildi. Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandığında ‘personel.meb.gov.tr’den adresinden ilan edilecek. 

750 engelli öğretmen atama kura sonuçları

MEB'in yayınladığı takvim doğrultusunda engelli öğretmen atama sonuçları 3 Aralık’ta açıklanacak. Sonuçlar aday T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küçük hırsızlar, çaldıkları arabayla 4 gündür geziyor!
Gündem

Küçük hırsızlar, çaldıkları arabayla 4 gündür geziyor!

Ordu’da bir oto galeriye giren üç çocuk, aldıkları kontak anahtarı ile araba çaldı. Rahatlığı ile dikkat çeken küçük hırsızlar, arabayla İst..
Gram altın fiyatında kritik tahmin! Tarih verildi… Gözler 3 uzmana çevrildi
Ekonomi

Gram altın fiyatında kritik tahmin! Tarih verildi… Gözler 3 uzmana çevrildi

Altın fiyatlarındaki olası senaryolar masaya yatırıldı. Uzman isimler tek tek açıklama yaparken, gram altın fiyatlarındaki tahminler de günd..
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı!
Siyaset

DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı!

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi yönetimi, "siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanan partinin kurucularından Metin Gürcan ile il..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay