2021 emeklilere bayram ikramiyesi son dakika emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

2021 emeklilere bayram ikramiyesi son dakika haberi: 13 Mayıs’a denk gelen Ramazan bayram ikramiyelerinen ne zaman yatacağı emekliler tarafından araştırılıyor. Çifte bayram yaacak olan emekliler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikramiyelere enflasyon oranında artış yapılacağını açıklamasıyla birlikte ikramiyelere yapılacak zam oranını sorgular oldu.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

13.1 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyeleri 6 Mayıs'ta hesaplarda olacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi bekleniyor. Türkiye'de, 8.2 milyon işçi, 2.6 milyon Bağ-Kur ve 2.3 milyon memur emeklisi olmak üzere 13.1 milyon emekli bulunuyor. İdari izin kararıyla 3.5 gün olması beklenen bayram tatili başlamadan önce ikramiyeler hesaplara yatırılmış olacak.

Bayram ikramiyesi kaç lira oldu?

Başkan Erdoğan bayram ikramiyesine enflasyon oranında zam yapılacağını açııkladı. Açıklanan rakamlara göre 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa emekli ikramiyesi 162 lira artışla bin 162 liraya yükselecek. Yüzde 8.36 olan Temmuz-Aralık 2020 enflasyonu dikkate alındığında ise bayram ikramiyesi bin 83 TL'ye yükselmiş olacak.

Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilere 20 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihinde yatırılması bekleniyor. Emekliler temmuzda aylıklarını da zamlı alacak. Emekliler her yıl ocak-temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.

Bayram ikramiyesi alacaklar kimler?

Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi kimlere verileceği de yine vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte ikramiye alacaklar listesi: