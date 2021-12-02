Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı ve adedi belirtilen kadrolara görevde yükselme sınavı ile kurum içi naklen atama yapılacaktır.

2021 diyanet görevde yükselme sınav giriş belgesi açıklandı mı?

"2021 Yılı Görevde Yükselme (VHKI) Sınav Giriş Belgeleri" yayımlandı. Sınava başvuran adaylardan yazılı sınava katılmaya hak kazananlar sınav giriş belgeslerini kullanıcı hesapları ile giriş yaparak Diyanet İşleri Başkanlığı https://dibbys.diyanet.gov.tr​ adresinden alabilecek Adaylar, "Sınav Giriş Belgesi" ve T.C. kimlik numaralı kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, kimlik belgesi, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihinde sınav merkezinde saat 9.30'da hazır bulunacak. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.

Diyanet görevde yükselme sınavı başvuru şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

4. Başkanlığımızca 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (MBSTS) herhangi birinden en az 50 (elli) puan almış olmak,

5. Son 3 yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak.

1. Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.

2. Sınav konuları:

a. Vaiz unvanı kariyer basamakları için;

a) Kur'an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),

b) Arapça (30 puan),

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) ve hitabet (30 puan),

d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan).

b. Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarının kariyer basamakları için;

1) Kur'an-ı Kerim (70 puan),

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları) (20 puan),

3) Hitabet (KKÖ ve İH için) - Ezan ve ikamet (MK için) (10 puan)

3. Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

4. Adaylar sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus Cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Diyanet görevde yükseme sınav konuları

Diyanet görevde yükselme sınavı atamalar nasıl yapılacak?

1. Atamalar başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

Diğer hususlar

1. Adaylar; "Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini

(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

2. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili, Başkanlık adaylardan ayrıca belge talep edebilecektir.

3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin- Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.