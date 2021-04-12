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Eğitim 2021 DİB MBSTS soru ve cevapları açıklandı mı? MBSTS sınav soruları nasıl hesaplanacak?
Eğitim

2021 DİB MBSTS soru ve cevapları açıklandı mı? MBSTS sınav soruları nasıl hesaplanacak?

MBSTS soru ve cevapları yayınlandı mı? 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021 DİB MBSTS), 10 Nisan 2021 tarihinde Cumartesi günü 81 ilde gerçekleştirildi. MBSTS sınav başvuruları 24 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri arasında alınmıştı. MBST Sınavına katılanlar MBSTS soru ve cevaplarınının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki MBSTS soru ve cevapları açıklandı mı? MBSTS sınav soruları nasıl hesaplanacak? 2021 MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 11:53:00 -
2021 DİB MBSTS soru ve cevapları açıklandı mı? MBSTS sınav soruları nasıl hesaplanacak?

ÖSYM MBSTS sınav heyecanı tamamlandı. Binlerce aday 10 Nisan 2021 tarihinde 2020 DİB MBSTS sınavna girdi. MBSTS sınavı'nın ardından ÖSYM tarafından Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayılanması bekleniyordu. Peki ÖSYM 2021 DİB MBSTS soru ve cevapları açıklandı mı?

2021 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2021-DİB-MBSTS) başvurular, 24 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri arasındaydı. Geç başvuru günü, 11 Mart 2021 olarak belirlenmişti. 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan 2021 tarihinde saat 14.45’te başladı ve 90 dakika sürdü.

2021 MBSTS'de Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvit, Kur'an-ı anlama ve meal bilgisi)'nden 5 soru, Tefsir'den 6 soru, Akaid ve Kelm'dan 8 soru, Fıkıh ve İlmihal'den 20 soru, Hadis'ten 7 soru, Siyer ve İlam Tarihi'nden 8 soru, Dinler ve Mezhepler Tarihi'nden 6 soru olmak üzere toplamda 60 soru soruldu.

MBSTS soru ve cevapları açıklandı mı?

2021 DİB MBSTS soru ve cevapları yayınlandı mı? 10 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2021-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Nisan 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz. DİB-MBSTS: Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı soru ve cevapları için tıklayın 

MBSTS sınav soruları nasıl hesaplanacak?

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacak. Adayların ham puanları kullanılarak testin ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanacak ve aşağıdaki formüle göre ham puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

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