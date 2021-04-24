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Ekonomi 2021 araç muayene ücretleri ne kadar?
Ekonomi

2021 araç muayene ücretleri ne kadar?

Araç sahibi vatandaşların merak ettiği 2021 yılının araç muayene ücretleri belli oldu. 2021 yılı araç muayene ücretleri belli oldu. Araç muayene ücretleri, yeniden değerleme oranında, 9.11 oranında zamlandı. Buna göre 2021 yılında otomobiller için araç muayene ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-04-24 18:17:00 -
2021 araç muayene ücretleri ne kadar?

Vatandaşlar tarafından 2021 araç muayene ücreti ne kadar sorusu soruluyor. Yeniden değerleme oranında artırılan ücretler ile oluşan yeni tarife, 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya konuldu. Peki, 2021 araç muayene ücretleri ne kadar?

2021 araç muayene ücretleri ne kadar?

Ücretlerde; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11’lik yeniden değerleme oranında artış yapıldı. Bu doğrultuda otomobillerin KDV dahil muayene ücretleri 342,2 TL’den 372,88 TL’ye yükseldi. İşte araç gruplarına göre, yeni yılda uygulanacak olan KDV dahil 2021 araç muayene ücreti...

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için daha önce 462,56 TL olan muayene ücreti yeni tarifede KDV dahil 503,86 TL oldu. Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar için daha önce 342,2 TL olan muayene ücreti KDV dahil 372,88 TL oldu. Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet ve motorlu bisikletler için 174,64 TL olan ücretlerde KDV dahil 189,98 TL oldu.

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