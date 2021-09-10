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Eğitim 2021 ALES/2 belgesi sorgulama? ALES 2 sınavına nerede gireceğim?
Eğitim

2021 ALES/2 belgesi sorgulama? ALES 2 sınavına nerede gireceğim?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yani ALES’e sınavına girecek adaylar 2021 ALES/2 sınav giriş belgelerinin zaman açıklanacağını merak ediyordu. ÖSYM 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştireceği 2021 ALES/2 sınavı giriş belgelerine erişime açtı. Peki ÖSYM ALESE 2 sınavı giriş belgesi nasıl sorgulanır? ALES 2 sınavına nerede gireceğim? 2021 ALES 2 sınav saati kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-09-10 10:42:00 - 2021-09-10 10:43:04
2021 ALES/2 belgesi sorgulama? ALES 2 sınavına nerede gireceğim?

ÖSYM, 2021 ALES/2 sınavına ilişkin giriş belgelerini açıkladığın duyurdu. ÖSYM tarafından 19 Eylül 2021 tarihinde yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonları gösteren sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ALES 2 sınavına girecek adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2021 ALES 2 sınav saati kaçta?

ALES sınav saat kaçta başlayacak? ALES sınavına girişler kaçta sona eriyor? 19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. ÖSYM ALES sınav giriş belgesi sorgulamak için tıklayın

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