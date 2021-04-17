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Eğitim 2021 ALES 1, 2, 3 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/1, ALES/2, ALES/3 başvuru ve sınav tarihleri
Eğitim

2021 ALES 1, 2, 3 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/1, ALES/2, ALES/3 başvuru ve sınav tarihleri

ALES ne zaman yapılacak? Sorusu ALES sınavına gireceklerce merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan ALES/1 ile ilgili sınava katılacak adaylar ALES/1 ne zaman yapılacak, ÖSYM ALES/2 tarihini açıkladı mı? ALES 2021 ne zaman yapılacak? sorularını sormakta. ÖSYM tarafından son dakika açıklamasına göre, ALES/1, ALES/2, ALES/3 başvuru ve sınav tarihleri ile ALES sınav ücretleri de belli oldu. İşte 2021 ALES başvuru ve sınav tarihleri.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 14:31:00 - 2021-04-17 14:31:53
2021 ALES 1, 2, 3 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/1, ALES/2, ALES/3 başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM 2021 ALES ne zaman yapılacak? 2021 ALES tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılacak olan 2021 ALES/1 başvuru tarihi ile 2021 ALES/1 sınav tarihi açıklandı. 2021 ALES/1  sınavı ne zaman? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacaktır. 

2021 ALES/1 başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 ALES/1 sınava başvurular, 12 – 22 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES başvuru ücreti ne kadar?

2021 ALES başvuru ücreti ALES 1, 2 ve ALES 3 başvurusu yapacaklarca merak ediliyor. ÖSYM ALES başvuru kılavuzana göre, ALES 2021 başvuru ücreti 145 TL olarak açıklandı.

ALES sınav başvuru kılavuzu için tıklayın

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