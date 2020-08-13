2020 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
2020 YÖKDİL sınavı ne zaman? Lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına katılacakların gireceği 2020 YÖKDİL sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki YÖKDİL sınavı 2020 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM YÖKDİL sınav takvimi…
ÖSYM YÖKDİL sınavı ne zaman son dakika haberleri… YÖKDİL'e kimler başvurabilir? ÖSYM tarafından açıklanan YÖKDİL sınav takviminde merak edilen 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman? Sorusunun cevabı giderildi. 2020 YÖKDİL/2 sınavı yapılacağı tarih 13 Aralık 2020. Sınavın ardından YÖKDİL 2020 sınav sonuçları 14 Ocak tarihinde açıklanacak. YÖKDİL sınav başvuruları 21 Ekim-2 Kasım arasında alınacak.
YÖKKDİL sınavı nedir?
YÖKDİL yani Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına girmek isteyenlerin yanında üniversitelerce akademik k ademelerinde yükselmek isteyenlerin girdiği bir sınav türüdür.
YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?
YÖKDİL sınavına başvurular elektronik ortamda ÖSYM’nin sınav başvuru adresi olan ais.osym.gov.tr üzerinden yapılmakta.