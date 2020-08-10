2020 LGS tercihlerinde ne kadar boş kontenjan kaldı?
2020 LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından erişime açıldı? Peki lise kontenjanları ne kadar doldu? Boş kontenjan oranı ne kadar?
Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına girmek isteyen adayların merakla beklediği 2020 LGS tercih sonuçları 10 Ağustos Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk liseye geçen öğrencilere "Hoş Geldiniz" mesajı ile tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
"Merkezi Sınav Tercih Rehberi", "Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi" ve "Mesleğim Hayat Portalı" tercih sürecinde adayların en çok kullandığı kaynaklar olurken, tercih sonuçlarına kontenjanlara genel yerleşme oranı yüzde 99,32 oldu. MEB tarafından adayların tercihine sunulan kontenjanların yüzde 0,68'i boş kaldı. Tercih sonuçlarına göre meslek liselerini tercih oranı 2019 yılına göre yüzde 40 oranında arttı.