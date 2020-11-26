Kamuda çalışmak isteyen önlisans mezunları 25 Ekim 2020'de KPSS önlisansa girdi. Adaylar sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyordu. ÖSYM, planlanan programda olduğu gibi KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım Perşembe günü ilan etti. Peki, KPSS önlisans sonuçları nasıl öğrenilir?

2020 KPSS önlisans sonuçları sorgula

2020 KPSS önlisans sonuçlarını 'sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden TC kimlik numaranız ve aday şifrenizle öğrenebilirsiniz.

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Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.