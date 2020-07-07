  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

2020 Emeklisi Ocak ve temmuz zammını alır mı?

Sosyal Güvenlik ve Emeklilik uzmanı Murat Özdamar, okurumuzdan gelen "2020 Emeklisi Ocak ve temmuz zammını alır mı?" sorusunu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 10:20:00 -
2020 Emeklisi Ocak ve temmuz zammını alır mı?

¥ Soru: Ben bir kamu kurumunda işçi olarak çalışıyorum. Temmuz ayından sonra emekli olursam temmuz emekli zammında yararlanır mıyım? Halil D.

¥ Cevap: SSK ve Bağ-Kur statüsünden emekli olan kişilere, emekli oldukları yılda müracaatın hangi ayda olduğuna bakılmaksızın o yılın hem ocak hem de temmuz zammı verilir. Şu an için SGK’nın emekli maaş hesaplatma linkinde hesabı yapılan emekli maaşı içinde ocak zammı da yer alır. Bu hesap temmuz ayından sonra yapılınca hesaplanacak aylığın içinde ocak zammı ve temmuz zammı da bulunur. Bu nedenle 2020 yılında ister temmuz ayından önce ister temmuz ayından sonra emekli müracaatı yapın, her hal ve şartta 2020 yılı ocak zammından da temmuz zammından da yararlanacaksınız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı