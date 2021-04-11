2020-DUS tercihleri ne zaman yapılacak?
ÖSYM, COVID-19 tedbirleri kapsamında 2020 Yılı ÖSYM sınav takviminde ilan edilmiş olan DUS ertelenmişti. Ertelenen 2020 iş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak kazandı. Peki, 2020-DUS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte tarihler...
DUS sınavı tercihleri ne zaman? ÖSYM 2020 DUS sınavı tercih tarihlerini duyurdu. DUS tercihlerinin nasıl yapılacağı, tercih işlemlerinin başlamasının ardından adayların odaklandığı konulardan oldu.
2020-DUS tercihleri ne zaman yapılacak?
ÖSYM tarafından yapılan 2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) tercih işlemleri, 09 – 15 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Tercih işlemleri, 15 Nisan 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 09 Nisan 2021 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Yerleştirme işleminde, 2020-DUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-DUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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