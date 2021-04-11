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Eğitim 2020-DUS tercihleri ne zaman yapılacak?
Eğitim

2020-DUS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM, COVID-19 tedbirleri kapsamında 2020 Yılı ÖSYM sınav takviminde ilan edilmiş olan DUS ertelenmişti. Ertelenen 2020 iş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak kazandı. Peki, 2020-DUS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte tarihler...

Yeniakit Publisher
2021-04-11 17:47:00 -
2020-DUS tercihleri ne zaman yapılacak?

DUS sınavı tercihleri ne zaman? ÖSYM 2020 DUS sınavı tercih tarihlerini duyurdu. DUS tercihlerinin nasıl yapılacağı, tercih işlemlerinin başlamasının ardından adayların odaklandığı konulardan oldu.

2020-DUS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan 2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) tercih işlemleri, 09 – 15 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Tercih işlemleri, 15 Nisan 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 09 Nisan 2021 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Yerleştirme işleminde, 2020-DUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-DUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2020 DUS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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