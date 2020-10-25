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Spor 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor
Spor

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor

30 ülkeden 110 sporcunun katıldığı organizasyon, zorlu mücadeleye sahne oluyor

Yeniakit Publisher
2020-10-25 15:19:25 -
2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor

SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda heyecan sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden startı verilen şampiyonaya katılan sporcular, 110 kilometrelik parkurda mücadele ediyor.

Sporcular, parkurun 10. kilometresindeki Uzunköy'de yer alan bölgede, su ve teknik destek aldı.

Bölgede ikamet eden vatandaşlar ve çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarıyla sporcuları karşıladı.

Dağlık bölgedeki etapları ve çamurlu araziyi geçmeye çalışan sporcular, bitiş çizgisine önce ulaşmak için çaba sarf ediyor.

Öte yandan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, polis helikopterine binerek parkuru havadan denetledi.

30 ülkeden 110 sporcunun katıldığı şampiyona, akşam saatlerinde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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