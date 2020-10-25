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Spor 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı
Spor

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı

30 ülkeden 110 sporcunun katıldığı şampiyonada start verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-25 12:18:02 -
2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı

SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular başlangıç noktasında yerini aldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şampiyonanın başlangıç işaretini verdi.

Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda, "Elit Erkekler" ve "Elit Kadınlar" kategorisinde ter dökecek sporcular, yaklaşık 110 kilometrelik parkuru önde tamamlamak için mücadele ediyor.

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