0553 313 94 23

"2019 yılından umutluyuz"

DEİK Başkanı Nail Olpak:- "Ülkemiz, yaşanan sıkıntılara rağmen 2018 yılında büyümesini sürdürdü"-"2019 yılından umutluyuz"- " Ekonomi Yönetimimiz, reel sektör ve finans sektörümüzün en başından beri koordinasyon içinde olmasıyla alınan önlemler ve atılan hızlı adımlarla cari açık ve enflasyonda başlayan düşüş bu süreçle iyi bir şekilde başa çıktığımızı gösteriyor ve 2019 ile sonrasındaki toparlanmaya işaret ediyor"

11 Mart 2019 Pazartesi 14:51
"2019 yılından umutluyuz"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin sıkıntılara rağmen büyümeye devam ettiğini, 2019'dan umutlu olduklarını kaydetti.

Olpak, büyüme rakamlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin yaşanan sıkıntılara rağmen 2018 yılında büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

2018’in son çeyreğinde görülen daralmaya rağmen net dış talebin büyümeye büyük ölçüde pozitif katkı sağlamasının önemli olduğunu dile getiren Olpak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Ekonomi Yönetimimiz, reel sektör ve finans sektörümüzün en başından beri koordinasyon içinde olmasıyla alınan önlemler ve atılan hızlı adımlarla cari açık ve enflasyonda başlayan düşüş bu süreçle iyi bir şekilde başa çıktığımızı gösteriyor ve 2019 ile sonrasındaki toparlanmaya işaret ediyor.

"İş dünyası olarak, yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen ülkemizin gücünün farkındayız. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi zor süreçleri atlatacak ve potansiyel büyümesine en kısa sürede geri dönecektir. Son dönemde finansal piyasalarda gözlenen olumlu gelişmeler, enflasyondaki düşüş trendi, finansmana erişimde atılan adımlar ve istihdam seferberliği sayesinde, 2019 yılından umutluyuz. 2019 ilk dönemlerinde de devam edeceğini tahmin ettiğimiz bu trendin, özellikle yılın ikinci yarısında ivmesinin artacağına öngörüyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:51
  1. DEİK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülker, Halley’in karadut marmelatlı yeni çeşidi tüketiciyle buluşturdu
    1. Ülker, Halley’in karadut marmelatlı..
    2. "Sağlıkta yerlileşmeyi ve millileşmeyi..
    3. IAAF, Rusya'nın cezasını yine kaldırmadı
    4. Mimsan Grup'tan Özbekistan'a 10 milyon..
    5. Teç-Sen’den Bakan Selçuk’a ‘mülakat’..
    6. ALES başvuruları için son tarih ne..
    7. Doç. Dr. Ahmet Aslan: “Kalın bağırsak..
    8. Gazeteci merhum Öner Daşdelen mezarı..
    9. Hatayspor, Osmanlıspor maçı..
    10. Akdeniz’de barış, kardeşlik ve dostluk..
    11. Ural Havayolları’na ait yolcu uçağında..
    12. İskenderun’dan kanser söyleşisi
    13. Türk turizmine ‘denizaşırı’ doping
    14. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    15. Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet
    16. Türkiye Avrupa kıskacında: Yüzde 170..
    17. Gaziantep'te seyir halindeki tır alev..
    18. Türkiye Finans’a “Türkiye’nin En İyi..
    19. Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri..
    20. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin..
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü