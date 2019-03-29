2019 Senegal Pro Sörf Şampiyonası - Dakar, ilk kez profesyonel bir sörf şampiyonasına ev sahipliği yapıyor



DAKAR (AA) - Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Senegal, ilk kez profesyonel bir sörf şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Başkent Dakar'da Dünya Sörf Ligi (WSL) kapsamında düzenlenen 2019 Senegal Pro Sörf Şampiyonası'nda 20 ülkeden yaklaşık 80 sporcu yarışıyor. Sörfçülerin şampiyona kapsamında Almadies kıyılarında dalgalarla yaptığı mücadele, heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışmacılar, dört kişilik gruplar halinde dalgalarla kıyasıya mücadele etti. Dalgalarla mücadelelerini başarıyla bitiren sörfçüler büyük alkış aldı. 31 Mart Pazar günü sona erecek şampiyonanın birincisi 5 bin dolar, ikincisi 2 bin 500 dolar para ödülünün sahibi olacak.



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